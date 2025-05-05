Derecik’te Fırtına Büyük Hasar Savaş

DERECİK’TE ŞİDDETLİ FIRTINA BÜYÜK HASAR YARATTI

Hakkari’nin Derecik ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, bölgedeki birçok yapıda önemli hasarlar ortaya çıkardı. Bu kuvvetli rüzgar, ilçe genelinde etkili olarak birçok evin çatısını uçurdu ve araçların zarar görmesine yol açtı. Fırtınanın sonucunda elektrik telleri de koptu.

TARIM ALANLARI VE DOĞA ETKİLENİYOR

Tarım arazilerinde de büyük tahribat yaşandı. Seralar önemli ölçüde hasar görürken, birçok ağaç köklerinden söküldü. Bölge halkı, yaşanan bu olumsuz durumun etkilerinin giderilmesi için destek bekliyor.