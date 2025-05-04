Derecik’te Fırtına Her Şeyi Sürükledi

DERECİK’TE ŞİDDETİ FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hakkari’nin Derecik ilçesinde gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, beraberinde getirdiği şimşeklerle paniğe sebep oldu. Fırtına, önüne çıkan her şeyi sürükleyerek özellikle görüntülerle kaydedildi. Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası Hakkari ve çevresinde fırtına, yağış ve gök gürültüsü etkili olmaya başladı.

Derecik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, yağış ve gök gürültüsü akabinde etkisini artırdı. Gece saatlerinde yoğunlaşan şiddetli fırtına, birçok evin çatısını yerinden sökerek hastane girişindeki tabelaya zarar verdi. Fırtının gücü ve hızı, saniye saniye kaydedildi ve bu görüntüler paniği artırdı. Ekiplerin olası olumsuz durumlar için bölgede hazır beklediği öğrenildi.