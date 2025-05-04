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Derecik’te Gece Şiddetli Fırtına Oldu

DERECİK İLÇESİNDE FIRTINA PANIĞA YOL AÇTI

Hakkari’nin Derecik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yıldırımlar, bölgede telaşa neden oldu ve etrafa zarar verdi. O anlar kameralara yansıdı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, Hakkari ve çevresinde etkili olan şiddetli hava koşulları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Derecik ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, yağış ve gök gürültüsü, gece saatlerinde daha da şiddetlendi. Fırtına, birçok evin çatısını yerinden söktü ve hastane girişindeki tabelaya hasar verdi. Fırtınanın şiddeti ve hızı, görüntülere yansıdı. Ekiplerin, olumsuz durumlara karşı bölgede hazır beklediği bilgisi alındı.

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