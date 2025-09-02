Dereköy’de Hayır ve Yağmur Duası Yapıldı

ETKİNLİK DETAYLARI

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Dereköy’de büyük bir hayır ve yağmur duası etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak din görevlileri tarafından Aşr-ı Şerfi ve ilahilerin okunmasıyla devam etti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Dereköy’deki programda bir konuşma yapan Simav İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, birlik ve beraberliğin sadece dünyevi bir kavram olmadığını, manevi bir güç olduğunu ifade etti. Balı, “Bizler, farklı köylerden, şehirlerden bir araya geldiğimizde, tek bir kalp, tek bir yürek oluruz. Bu topluluk, sadece bir arada olmanın gücünü değil, Allah’ın rızasını kazanmanın da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Her birimizin niyetinin temiz, gönlünün samimi olması, bu duası ve hayrı daha da bereketli kılacaktır” şeklinde konuştu.

YAĞMURUN MANEVİ ANLAMI

Yağmur duasının önemi hakkında da bilgiler veren Müftü Vekili Balı, “Yağmur, sadece doğanın bir ihtiyacı değil, aynı zamanda Allah’ın rahmetinin bizlere bir işaretidir. Dua ederken sadece maddi değil, manevi yağmurları da dilemeliyiz. İçimizdeki rahmeti, sevgiyi, huzuru ve barışı artırmak, her türlü sıkıntıya karşı sabır ve şükürle yaklaşmak gerekmektedir” dedi.

TOPLUMSAL HIZMETLERİN ANLAMı

Katılımcılara yönelik olarak farklı bir mesaj da veren Balı, “Hayır işlemek, toplumumuzda adaletin, merhametin ve kardeşliğin pekişmesine vesile olur. Hep birlikte, Allah’a yönelerek, bu hayırlı etkinliği birer ibadet olarak kabul edelim ve bu dua, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun” ifadelerine yer verdi.

Öğle namazının ardından Müftü Vekili Hakkı Balı tarafından yağmur duası yapıldı. Programın sonunda katılımcılara yemek ikramı gerçekleştirildi.