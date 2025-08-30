Haberler

Dereli’de Restoran Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Kuzalan Tabiat Parkı bölgesinde, Dereli-Şebinkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren sosyal tesisin restoran kısmında, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor.

İHBARE YANIT VERİLDİ

Yangın haberinin alınmasıyla birlikte, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda restoranın kullanılamaz hale geldiği bildiriliyor.

