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Derenin Kenarında Balık Ölümleri Tespit Edildi

BALIK ÖLÜMLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Çiftekavak Mahallesi’nde Vadi Caddesi’nden geçen derenin kenarında yürüyen kişiler, suda çok sayıda balığın öldüğünü gözlemledi. Bölgedeki sanayi dükkanları ve büyük kurban pazarı, yaşanan bu durumun ardından endişelere yol açtı. Balıkların yanı sıra, başka hayvanların da yaşamını yitirdiği görüldü. İhbar gelmesi üzerine, ilgili ekipler bölgeye yönlendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, suda ve ölü balıklarda numune alarak incelemelere başladı.

OLAYI DUYAN VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Ölü balıkları fark eden Hüseyin Yazar, “Sabah arabamı park ettim. Dereye baktım balıklar ölmüş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Burada bir iki esnafa sordum, ‘Kurbanın pisliğinden olabilir’ dediler. Bazıları ilaçlamadan olduğunu söylüyor. Sanayiden mi ya da derenin başına mı bir şey döküldü? Bilmiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru balık dolu, burada binlerce balık var; yazık günah. Sabahtan beri balıkları martılar yiyor. Ben neden öldüklerini bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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