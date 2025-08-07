Dereye Düşen Araçtan 4 Kişi Kurtarıldı

ARACIN DEREYE YUVARLANMASI

Trabzon’un Araklı ilçesi Türkeli Mahallesi’nde bulunan Guguda Deresi mevkisinde, plakası 61 ADN 990 olan bir araç, henüz kaynağı belirlenemeyen bir sebeple dereye düştü. Kazanın sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi.

KAZA ANINDA YARDIM EDEN CESUR KİŞİ

Olayı gören Remzi Başkır, duraksamadan suya atladı ve kısmen suya gömülen araçtaki dört kişiyi kurtarmayı başardı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla dere kenarından yola taşındı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.