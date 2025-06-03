Deri İthalatı 2,5 Milyar Dolar

DERİ SEKTÖRÜNDE İTHALAT RAKAMI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Deri sektöründe 2,5 milyar dolarlık bir ithalat yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Kurban Bayramı döneminde ortaya çıkacak olan kurban derilerinin sanayiye kazandırılmasının önemine dikkat çeken Palandöken, kaliteli bıçaklarla ve işin ehli kasaplarla kurban kesiminin, hayvanların et ve derisinin israfını önlemek için büyük bir rol oynadığını belirtti.

KURBAN DERİLERİNİN İSTİFİ VE TUZLANMASI

Palandöken, “Kurban Bayramı’ndan sonra derilerin güzel şekilde çıkarılması halinde, ülkemize önemli bir girdi sağlanıyor” dedi. Her yıl deri ihtiyacının karşılanması için yapılan ithalatın giderek arttığını dile getiren TESK Genel Başkanı, “Bu nedenle, derilerin düzgün şekilde istif edilmesi, tuzlanması ve sanayiye gönderilmesi çok önemli” ifadelerini kullandı. Palandöken, “Biz bunun ancak yüzde 20’sini karşılayabiliyoruz” diyerek durumu daha da endişe verici hale getirdi.

İSRAFIN ÖNEMİ VE EĞİTİM GEREKLERİ

Etin ve derinin israf edilmemesine yönelik yapılanların dini ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını söyleyen Palandöken, “Derilerin muntazam yüzülmesi, bıçak yaralarının az olması ve ehil kişiler tarafından kesilmiş hayvanlardan elde edilmesi gerekiyor” dedi. Aksi halde, ithalat rakamlarının daha da yükselebileceğinin altını çizen Palandöken, kesim işlerinin uzman kişiler tarafından yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.

SEKTÖRDE EĞİTİM İHTİYACI

Geçtiğimiz yıl deri sektörünün dış ticaret açığı verdiğine dikkat çeken Palandöken, bu ibadetlerin ekonomik olarak ithalatın azaltılmasına yönelik dikkatli çalışmalarla birleştirilmesi gerektiğini belirtti. “Bu işlemleri yapacak kişilere önceden eğitim verilmesi lazım” diyen Palandöken, bu durumun sanayiye derilerin daha çok girmesine yardımcı olacağına ve israfın önleneceğine işaret etti.