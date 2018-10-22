Derici: Prefabrik ev yapacağım

Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, yaşamına dair yaptığı açıklamada evi olmadığını, prefabrik ev yapacağını söyledi.

Teve2’de yayınlanan ‘2.Sayfa’ programının haberine göre; İrem Derici, stüdyo çıkısında muhabirlerin sorularını cevapladı.

Derici, “İşime yatırım yapa yapa bir hal oldum. İleride albümlerinden prefabrik ev yapacağım. Ben işletmeden anlamam. Ticaretten hiç anlamam. Pazarlık bile yapamam. Annem bana çok kızıyor ’31 yaşına geldin, bir evin bile yok. Paraları kliplere saçıyorsun’ diyor. Senin evinde benim bir odam var mı? Tamam problem ne. ‘Dünyanın binbir türlü hali var’ diyorum. Hayat akıyor. Ben akıntıya dur diyemem ki. Ben seyyah gibi bir kadınım. Bir ev alırsam oraya tutulup kalmak zorunda kalıcam. Başımı sokacak evim yok. Annemin evinde bir odam var. Gider orada kalırım” açıklamasında bulundu

TRT