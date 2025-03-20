Derik’te 5 Milyon TL’lik Kaçak Eşya Operasyonu

MARDİN’DE KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Mardin’in Derik ilçesindeki Kovalı Mahallesi’nde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak malzemeler ele geçirildi. Bir araçta yapılan detaylı aramada, 1 ton 200 kilogram gümrük kaçağı çay, 4 bin 900 adet faturasız cep telefonu aksesuarı, 2 bin 700 adet faturasız güneş gözlüğü, 720 adet kozmetik malzemesi, 500 adet faturasız oyuncak, 110 adet faturasız elektrikli ocak, 170 adet faturasız termos, 22 adet gümrük kaçağı kol saati, 5 adet faturasız dikey süpürge ve 40 set hırdavat malzemesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Olayla ilgili araştırmalar ve soruşturmalar devam etmekte. Mardin İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.