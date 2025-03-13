Derin Beşikçioğlu’nun Özel Hayatına Dair Ayrıntılar

BEHZAT Ç’NİN TANINAN İSMİ

Türk televizyonunun oldukça sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç ile hayranların aklında yer eden ünlü oyuncu ve aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin, özel yaşamıyla dikkat çekiyor.

KARİYER ADIMLARI

Anne ve babasının izini takip ederek oyunculuk kariyerine adım atan Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşı Kaan Sevi’ye kaptırdı. Kaan Sevi, daha önce “Adı Efsane” dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile birlikte önemli rollerde yer almıştı.

Fransa’daki Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Derin Beşikçioğlu, babasının ismiyle sektörde tanınmak istemediğini belirtiyor. Geçmişte yaptığı bir açıklamada, “İnsanların ‘babası sayesinde oynuyor’ demesi beni korkutuyor” sözlerine yer vermişti. İşte Derin Beşikçioğlu’nun o paylaşımı;