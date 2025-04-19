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Derin Talu, Ablasıyla Poz Verdi

GEÇEN HAFTANIN OLAYLI PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz haftalarda ilişki kriterlerini açıklayarak “Adaylardan CV bekliyorum” ifadesiyle sosyal medyada dikkat çeken Derin Talu, bu sefer ablası Deren Talu ile birlikte objektif karşısına geçti. İkilinin verdiği dekolteli pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.

CESUR POZLAR VE YORUM YAĞMURU

Derin Talu, söz konusu fotoğrafların ardından yatakta bornozla çekilmiş bir kare de paylaştı. Elinde kahve ile objektife poz veren genç isim, bu anları kalp ifadesi ile paylaşarak takipçilerinin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Talu’nun cesur duruşunu ve özgür tavrını yorum yağmuruna tuttu. Ablası Deren Talu da kardeşine destek olarak bu paylaşımları beğenip yorumlarda bulundu.

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