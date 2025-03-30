Derin Talu, Sevgili Adaylarına Çağrı Yaptı

DÜNYAYA GELİŞİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızı olan Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kendi hesabında, bir erkeğin sahip olması gereken kriterleri sıraladığı ve “Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV’nizi yazın” dediği bir video yayımladı.

ERTELENEN KİŞİSEL BEĞENİLER

Derin Talu, videoda “Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum” diyerek bu konudaki düşüncelerini paylaştı. “Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İŞ HAYATI VE İLİŞKİLER

Devamında, bu saatten sonra sadece çalışan erkeklerle birlikte olacağını belirten Talu, “Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

CV GÖNDERİMİ VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Takipçilerinden biri, Talu’ya bir CV gönderdi. Derin Talu, gelen maili sosyal medyasında paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan CV’de “Derin Hanım merhabalar, sevgili adaylarınızdan CV talep ettiğinizi yeni öğrendim. Ben de şansımı denemek ve derin sevginize mazhar olmak istiyorum. CV’m ektedir.” ifadeleri yer aldı. Bu durum, sosyal medyada oldukça ilgi görüyor.