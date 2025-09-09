Derin Talu, Videoyla Dikkat Çekti

DERİN TALU’DAN DİKKAT ÇEKEN TATİL DÖNÜŞÜ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündemde olan Derin Talu, bu kez tatil dönüşünde çektiği bir video ile dikkatleri üzerine çekiyor. Havalimanına bikini ve pareosuyla gelen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu ifade ediyor.

UNUTULMAZ ANLAR

Paylaştığı videoda “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum” sözlerini kullanıyor. Talu’nun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buluyor. Kullanıcılar, “Bu nasıl rahatlık?” ve “Gerçekten unutmak mı?” gibi yorumlar yaparak durumu değerlendiriyor.