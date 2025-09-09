Haberler

Derin Talu, Videoyla Dikkat Çekti

DERİN TALU’DAN DİKKAT ÇEKEN TATİL DÖNÜŞÜ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündemde olan Derin Talu, bu kez tatil dönüşünde çektiği bir video ile dikkatleri üzerine çekiyor. Havalimanına bikini ve pareosuyla gelen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu ifade ediyor.

Paylaştığı videoda “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum” sözlerini kullanıyor. Talu’nun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buluyor. Kullanıcılar, “Bu nasıl rahatlık?” ve “Gerçekten unutmak mı?” gibi yorumlar yaparak durumu değerlendiriyor.

Gürsel Tekin, Polis Eşliğinde Bina Girişinde

CHP il binasında Gürsel Tekin ile polisler arasında yaşanan gerilimde, Tekin'in "30 bin kişiyle gelebilirdim" sözlerine tepki gösterildi. Parti yetkilileri, sert ifadelerle yanıt verdi.
Niğde’de TIR’a Çarpan Araçta Yaralılar

Niğde-Adana karayolunda bir otomobil, TIR'a çarparak kaza yaptı. Olayda iki kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

