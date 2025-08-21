Derin Talu, Yeni İlişkisinin Fotoğraflarını Paylaştı

DERİN TALU’NUN YENİ İLİŞKİSİ

Bir zamanlar sevgili adaylarından “CV” istediğini söyleyerek gündeme gelen Derin Talu, şimdi özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya platformunda yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Talu, gizemli sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Uzun süre yalnız kaldığı bilinen Talu, yeni paylaşımlarının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından “Aradığı CV’yi buldu” yorumlarıyla karşılandı. Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızı olarak tanınan Derin Talu, katıldığı programda özel hayatıyla ilgili birçok çarpıcı açıklama yaptı.

KENDİSİYLE BARIŞIK OLUP OLMADIĞINI AÇIKLADI

Talu, “Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?” sorusuna içten bir cevap vererek, burnunu yaptırmak istediğini itiraf etti. Ancak, fazla estetikli görünmekten çekindiğini de belirtti. Özellikle dış görünüşü hakkında yapmış olduğu dikkat çekici ifadelerle de ilgileri üzerine çekti. Talu, “Benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsamki zaten büyükler, çok şükür direkt eskort dersin” sözleriyle dikkat çekti.

ROMANTİK PAYLAŞIMLARIYLA HAZIRLIK YAPTI

Programın ardından sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle olan romantik kareleri paylaşarak aşkını duyuran Talu, artık özel hayatını gözler önüne serdi. Paylaşımlardaki bir fotoğrafta, sevgilisinin yanağına öpücük kondurduğu an yer aldı. Bu kareler, Talu’nun hayatında yeni bir dönemin başladığını düşündürttü. Daha önce sevgili adaylarından “CV” istediğini açıklayan genç isim için sosyal medya kullanıcıları, “Demek ki sonunda aradığı CV’yi buldu” şeklindeki yorumlarıyla gündemi meşgul etti.