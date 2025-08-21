Derin Talu, Yeni Sevgilisiyle Gündem Oldu

DERİN TALU’NUN YENİ İLİŞKİSİ GÜNDEMDE

Bir dönem sevgili adaylarından “CV” istediğini açıklayarak sosyal medya üzerinde dikkatleri çeken Derin Talu, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Defne Samyeli ile Eren Talu’nun küçük kızı olarak tanınan Derin Talu, son günlerde yaptığı romantik paylaşımlarla yeni bir ilişkiye adım attığını duyurdu. Sosyal medya hesabında sevgilisiyle çektiği fotoğrafları paylaşan Talu, bu paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplamıştı.

SOSYAL MEDYADA MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIMLAR

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Derin Talu, sevgilisinin yüzünün net olarak görüldüğü fotoğraflar paylaşmasına rağmen, etiket yapmamasıyla takipçileri arasında merak uyandırdı. Bu durum sosyal medya üzerinde “Aradığı CV’yi buldu” yorumlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı. Talu’nun, birlikte göründüğü kişinin kim olduğu konusunda sessizliğini koruması, takipçilerin merakını artırdı.

Alınan bilgilere göre; 2003 doğumlu Derin Talu’nun yeni sevgilisi 1994 doğumlu Tanalp Tokgöz. İkili arasında dokuz yaş fark bulunuyor. Kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer detay ise Tokgöz’ün mesleği oldu. 2017 yılında profesyonel iş hayatına atılan Tokgöz, brokerlik departmanında görev yapıyor ve özellikle deniz sigortası alanında hizmet veriyor. Talu, sevgilisinin kimliğini paylaşmasa da Tokgöz ile ilişkisini oldukça özel bir şekilde yaşamak istiyor, fakat sosyal medya paylaşımlarıyla aşkını gizlemek istemiyor gibi görünüyor. Sevgilisinin yanağına öpücük kondurduğu bir fotoğraf da dahil olmak üzere birkaç paylaşım yapan Talu, beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuş durumda.