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Derince’de Bıçakla Yaralama: Şüpheli Tutuklandı

GENÇ MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 28 yaşındaki bir genci evinin önünde bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Harmantarla Sokak’ta gerçekleşti. Kadir Çetin, evinin önünde yaşadığı tartışmanın ardından boynundan bıçaklandı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE GİTTİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ağır yaralanan Kadir Çetin, ilk müdahalenin ardından önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonra ise Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli O.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı süreci tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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