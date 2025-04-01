Derince’de Boynundan Bıçaklanan Adam Ağır Yaralı

DERİNCE’DE BIÇAKLI SALDIRI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kişi, tartışma yaşadığı bir şahıs tarafından boynundan bıçaklanarak ciddi şekilde yaralandı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak’ta gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şahıslarla tartışan Kadir Ç. (28), boynundan bıçaklandı.

AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Kadir Ç., kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış durumda.