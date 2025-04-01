Haberler

Derince’de Boynundan Bıçaklanan Adam Ağır Yaralı

DERİNCE’DE BIÇAKLI SALDIRI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kişi, tartışma yaşadığı bir şahıs tarafından boynundan bıçaklanarak ciddi şekilde yaralandı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak’ta gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şahıslarla tartışan Kadir Ç. (28), boynundan bıçaklandı.

AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Kadir Ç., kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Işıkhan’dan Boykot Çağrılarına Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanları destekleyerek boykot çağrılarına karşı durdu ve emekçiler ile sanayicilerin haklarına sahip çıkacaklarını vurguladı.
Haberler

Bakan Kacır: Üretim Milli Gücümüzdür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli gücüne yönelik zayıflatma çabalarının ülkenin geleceğini tehlikeye atacağını ve Türk milletinin bu tür oyunlara alet olmayacağını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.