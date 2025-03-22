Derince’de Çatıda Mahsur Kalan Usta Kurtarıldı

DERİNCEDEN KURTARILMA HABERİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, kaplama işini yapmak üzere çıktığı çatıda mahsur kalan bir usta, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada gerçekleşti.

MAHSUR KALAN USTA YARDIM BEKLİYOR

Edinilen bilgilere göre, usta kaplama çalışmaları için binaya geldi. Ancak çatıya çıkış yolu olmadığı için balkondan çatıya geçerek işini yapmaya başladı. İşini tamamlayan usta, çatıdan aşağı inemeyince mahsur kaldı. Durumu fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan ustayı güvenli bir şekilde kurtardı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde usta sağ salim aşağı indirildi. Olay, büyük bir paniğe neden olurken, kurtarma çalışmaları sayesinde sonlandırıldı.