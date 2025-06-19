Derince’de İki Erkek Kavga Etti

Olayın Gelişimi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, komşu iki erkek arasında ‘uygunsuz giyinme’ temasıyla başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Tartışma sırasında, B.A. adlı kişi, uygunsuz giyindiğini iddia ettiği komşusu M.Ç.’nin başına paspas sopasıyla vurdu.

Yaralanma ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi ve durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Yaralanan M.Ç., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan kontroller sonunda M.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis İncelemesi

B.A., olayın ardından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Hadise, hem yerel halk hem de yetkililer tarafından büyük bir endişeyle karşılandı.