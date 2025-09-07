Derince’de Kumar Operasyonu Yapıldı

KUMAR OYNATILDIĞI BELİRLENDİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine gerekli adli işlemler başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama” suçunun önlenmesine yönelik yürütülen denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Denetimler sırasında, B.B’nin işlettiği kıraathanede kumar oynandığı belirlendi. Bu durum üzerine şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar parası olduğu değerlendirilen 21 bin 600 liraya el konuldu.