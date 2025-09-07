Haberler

Derince’de Kumar Operasyonu Yapıldı

KUMAR OYNATILDIĞI BELİRLENDİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine gerekli adli işlemler başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama” suçunun önlenmesine yönelik yürütülen denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Denetimler sırasında, B.B’nin işlettiği kıraathanede kumar oynandığı belirlendi. Bu durum üzerine şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar parası olduğu değerlendirilen 21 bin 600 liraya el konuldu.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'yi 6-0 yendikten sonra oyuncularının potansiyelini övdü ve takımın duygu durumunu olumlu değerlendirdi.
7 Eylül 2025’te Tam Ay Tutulması

7 Eylül 2025'te İzmir'de gerçekleşen tam ay tutulması, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Hava koşulları gözlemleri destekledi.

