Derince’de Uygunsuz Giyinme Kavgası Yaşandı

UYGUNSUZ GİYİM TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, komşu iki erkek arasında ‘uygunsuz giyinme’ üzerine meydana gelen tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, M.Ç.’nin başına paspas sopasıyla vuran B.A. gözaltına alındı. Faciaya dönüşen olay, saat 14.00 sularında Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEYRİ VE MÜDAHALE

Komşular arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde şiddet içeren bir kavga haline geldi. B.A., M.Ç.’yi uygunsuz bir şekilde giyindiği gerekçesiyle eleştirdikten sonra, paspas sapıyla başına vurdu. Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesiyle kavga sona erdi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan M.Ç., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ, POLİS İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Hastaneye götürülen M.Ç.’nin genel durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından gözaltına alınan B.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.