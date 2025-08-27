Derince’de Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

YIKIM SÜRECİ BAŞLADI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi’nde önemli ölçüde hasar gören binanın yıkımına, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından girişildi. Yerel büyükşehir belediyesi yaptığı açıklamada, kent genelinde güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için yürütülen yıkım çalışmalarına destek sunulduğunu belirtiyor.

GÜVENLİK RİSKİ NEDENİYLE TAHliye

Bu çerçevede Derince ilçesindeki Sırrıpaşa Mahallesi’nde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası ağır hasar alan ve uzun bir süre kullanılmayan yapı, güvenlik riski taşıdığı için Derince Kaymakamlığı tarafından tahliye edildi. Aboneliklerin sonlandırılması ile birlikte, Derince Belediyesi yıkım kararı aldı ve bu süreçte büyükşehir belediyesi, gerekli araç ve ekipman desteği talep edildi.

KONTROLLÜ YIKIM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Hemen harekete geçen ekipler, yıkımın sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gereken araç ve gereç desteğini sağladı. Yıkım işlemleri, kontrollü bir şekilde ve güvenlik önlemleri altında devam ediyor. Yıkım esnasında oluşacak inşaat yıkıntı atıkları, çevreye zarar vermeden düzenli depolama alanlarına taşınıyor. Kentteki riskli ve hasarlı yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde katkıda bulunulmaya devam edilecek.