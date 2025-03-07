Deriner Barajı Adrenalin Tutkunlarına Kapı Açıyor

YENİ BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURUYOR

Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı olan ve 249 metre yüksekliğindeki Deriner Barajı, adrenalin tutkunları için yeni bir cazibe merkezi haline geliyor. Barajda gerçekleştirilen iple yüksekten atlama (rope jumping) test faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Türkiye’de profesyonel olarak faaliyet gösteren Rope Jumping ekibi, birkaç yıl önce Artvin’de keşif yaparak Deriner Barajı’nın bu tür atlayışlar için uygun olduğunu tespit etti.

TEST ATLAYIŞLARI HAZIRLIKLARI

Artvin Valiliği ve 26. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındı ve test atlayışları için hazırlıklar yapıldı. Baraj gövdesine karşıdan karşıya halatlar çekildi ve güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra ekip üyeleri 249 metreden kendilerini boşluğa bıraktı. Gün boyunca yaklaşık sekiz atlayış gerçekleştirildi. Test atlayışlarını yapan Rus ekip, Türkiye’nin farklı bölgelerinde güvenli atlayışlar düzenlediklerini belirtti. Deriner Barajı’nın yüksekliği ve yapısal özelliklerinin dünya çapında eşsiz bir atlama noktası olabileceğini ifade etti.

ARTVİN’İN GÜZELLİĞİNİ TANITMAK

Ekibin sağlık sorumlusu Hanife Vakhtin, “Ekibimiz Rusya’dan geldi. 2012 yılından beri Rope Jumping sporuyla ilgileniyorlar. Bugüne kadar 48 binden fazla güvenli atlayış yaptık. 5 kişilik kadromuz var. Bizler burada Artvin’imizin güzelliğini bütün dünyaya ve Artvin ilindeki insanlara, meraklılarına bu sporu sunmak için buraya geldik” dedi. Macera sporlarıyla ilgilenen Suat Çelik ise “Eskiden Çoruh vadisi ve Çoruh nehri rafting ile ünlüydü. Artık barajlardan sebep rafting olmuyor. Bizde ekstrem sporlarına Artvin’in öne çıkmasını istiyoruz. Bugün de halatla yüksekten atlama sporu yapılacak. Artvin’de daha farklı ekstrem sporların yapılabileceğini göstereceğiz” ifadelerini kullandı.