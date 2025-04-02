Deriner Barajı’nda Yaban Keçilerine Yakın Çekim

YABAN KEÇİLERİ DERİNER BARAJINDA

Artvin’deki Deriner Barajı, yüksek mimarisi ile öne çıkarken, yaban keçilerinin su ve yiyecek bulma çabalarında doğal bir yaşam alanı haline geliyor. Türkiye’nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı, şehir merkezine sadece 3 kilometre mesafede yer alıyor ve 249 metre gövde yüksekliği ile dikkat çekiyor. Bu bölge, yaban keçilerinin sıkça görüldüğü bir alan haline geldi.

KEÇİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Barajın güvenlik görevlileri, son dönemlerde cep telefonlarıyla yaban keçilerini görüntülemeyi başardı. Kaydedilen görüntülerde, özellikle bir anne keçinin yavruları ile birlikte taşlar üzerinde dinlendiği anlar göz önüne serildi. Yaban keçileri, yiyecek ve su bulma amacı ile sık sık baraj çevresine inmektedir, bu durum da onların doğal yaşam alanı için önemli bir kaynak oluşturuyor.