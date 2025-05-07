Derinkuyu’da “Garip” mezarı koruyor

GARİP’İN MEZAR BAŞINDAKİ SADAKATİ

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde, “Garip” isimli köpek, 1 Mayıs’ta cenazesi toprağa verilen sahibi Nuri Gümüş’ün mezarının yanından ayrılmıyor. Çakıllı köyünde geçtiğimiz hafta 75 yaşında hayatını kaybeden Nuri Gümüş’ün cenazesi köy mezarlığında defnedildi. Gümüş’ün beş yıl önce yavruyken sahiplendiği “Garip”, defin işleminin ardından mezarın başından bir an bile ayrılmıyor.

AİLENİN DUVARSAL DOSTU GARİP

Nuri Gümüş’ün kızı Nurcan Çetinkaya, gazetecilere “Garip”in mezarın yanından ayrılmamasının kendilerini çok duygulandırdığını aktardı. “Garip” in sergilediği sadakat örneğini dile getiren Çetinkaya, şu şekilde konuştu: “Biz çocukları olarak İstanbul’da yaşıyoruz. Babamla yaşayan tek dostu Garip’ti. Babamın yalnızlığına ortak oluyordu. Babamızı defnettiğimiz günden beri gece gündüz burada yatıyor. Biz Yasin Suresi’ni okuyup ağladığımızda, kafasını omzuma koyup ayağıyla yanağımı sildi. Ne zaman ağlasam aynısını yapıyor. Komşumuz yıllar önce İstanbul’a gidince Garip’i bırakmış. Babam da Garip’i aç görünce yemek vermiş. O günden bu yana babamla birlikte.”

KÖYDEKİLERİN DİKKATİ

Nuri Gümüş’ün oğlu Nihat Gümüş, köpeğin tavrının köydekilerin de dikkatini çektiğini ifade etti. Mezara her geldiklerinde “Garip” in burada olduğunu belirten Gümüş, “Biz ağladığımızda sanki bize bir şeyler anlatıyor. Babamın acısından sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Böyle bir duygusallık daha önce hiç görmedik. Bir yandan üzülürken bir yandan mutlu da oluyoruz. Meğer babamın dostuymuş” dedi.