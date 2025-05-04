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Derinkuyugücü Maçında Evlilik Teklifi Yapıldı

MÜTHİŞ EVLİLİK TEKLİFİ SAHADA GERÇEKLEŞTİ

NEVŞEHİR’de gerçekleşen Birinci Amatör Küme maçında, Derinkuyugücü takımından Ahmet Furkan Şahin’in hiç beklenmedik bir sürprizi vardı. Gazi Stadı’nda oynanan maçta, Derinkuyugücü ekibi Hisarspor’u 2-0 mağlup etti. Maçtan önce, Ahmet Furkan Şahin, sahada sevgilisi Ceren Ayazoğlu’na evlilik teklifi yapmak için ‘Benimle evlenir misin’ yazılı pankart ile dikkat çekti.

Şahin’in bu özel anına takım arkadaşları da destek verdi. Ceren Ayazoğlu, Ahmet Furkan Şahin’in teklifine ‘evet’ yanıtını verdiğinde, stadyumda büyük bir coşku yaşandı. Şahin’in takım arkadaşları meşalelerle ve alkışlarla genç çifti tebrik etti.

Bu özel anın yanı sıra, Derinkuyugücü takımı şampiyon olarak sezonu tamamladı. Genç çift, kupayı birlikte kaldırarak mutluluklarını paylaştı. Bu unutulmaz anlar, maçın yanı sıra evlilik teklifiyle de hafızalarda yer edindi.

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