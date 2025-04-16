Dernekpazarı’nda Birinci’nin Cesedi Bulundu

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Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde Yenicami Mahallesi Camii’nde görev yapan İdris Birinci (53) uzun süredir kayıplara karışınca yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine, Birinci’nin kaldığı lojmana gelen polis, burada yaptığı incelemede İdris Birinci’nin cansız bedenini buldu. Evli ve iki çocuk babası olan Birinci’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.

AİLESİ OLAY ANINDA BAŞKA BİR YERDEYDİ

Öte yandan, Birinci’nin eşi ve çocuklarının olay anında Dernekpazarı ilçesindeki Güney Mahallesi’ndeki annelerinin yanında bulunduğu öğrenildi.