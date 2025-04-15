Derrick Köhn’e Udinese talip oldu

DERRICK KÖHN ÜZERİNE GELİŞMELER

Galatasaray’ın sezon başında Werder Bremen’e 5.125 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Derrick Köhn, Bundesliga ekibinde beklediğini bulamıyor. Alman kulübü, 26 yaşındaki sol bek için opsiyonu kullanmama kararı aldı. Ancak, beklenmedik bir talip ortaya çıktı.

UDINESE İLGİSİ

Derrick Köhn, Galatasaray’ın yeni sezon planlarında yer almadığı belirtiliyor ve Europa Calcio’ya göre, Udinese’nin dikkatini çekti. İtalya’daki ekibi çalıştıran Alman teknik direktör Kosta Runjaic’in, vatandaşı Köhn’ü kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor. Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

Köhn, kiralık olarak gittiği Werder Bremen ile toplamda 26 maça katıldı. Bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistle önemli bir katkı sağladı. 2023-2024 sezonunun devre arasında Hannover 96’dan 3.35 milyon euro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Köhn, sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmeye sahip.