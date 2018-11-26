Ders kitabı paylaşımları MİT’e bildirildi

Sosyal medyada Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ders kitabı hakkında çıkan maksatlı haberlere karşı Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan ‘Kara propaganda, cinsiyetçi, toplumun örf ve adetleriyle uyuşmayan’ paylaşımları Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bildirdi.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı (TTKB) Alpaslan Durmuş, paylaşımların dünyanın dört bir yanından FETÖ’cüler tarafından yönetilen sahte hesaplar aracılığıyla organize edildiğinin tespit ettiklerini söyledi. Durmuş, “Söz konusu kitapla ilgili sosyal medyada hem solcuları hem sağcıları kışkırtacak kapsamlı bir kara propaganda başladı” dedi.

SALDIRI BAŞLADI

Durmuş, FETÖ’nün yıllarca finans kaynağı olan ders kitapları yayıncılığından çıkarılmasıyla sosyal medyada ders kitaplarına ilişkin büyük bir saldırının başladığını savundu. Durmuş, “Saldırılarla ders kitaplarının yanı sıra hükümetin ve devletin öğrencilere dağıttığı ücretsiz ders kitapları da hedef alındı. Sahte hesapları ve halkı kışkırtan paylaşımlarını dosyalayarak MİT’e sunduk. Bunlar dünyanın dört bir yanından FETÖ’cü hesaplar. Ukrayna’dan, Almanya’dan, Avustralya’dan paylaşımlar. Bizim ders kitaplarımızda iddia edilen paylaşımların hiçbiri yok. Milletimiz rahat olsun” diye konuştu.

HÜRRİYET