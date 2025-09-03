Haberler

Dersimspor, Adanaspor’u 3-0 Yendi

DERSİMSPOR’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Dersimspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Adanaspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası’nın 1. tur müsabakaları devam ediyor. Dersimspor, bu müsabakada 3-0’lık sonuçla galip gelerek 2. tura geçmeyi başardı.

GOLLERİ ATAN İSİM MERT CAN YILMAZ

Dersimspor’un galibiyetini getiren goller, 2, 4 ve 79. dakikalarda Mert Can Yılmaz’dan geldi. Bu başarılı performans, takımın 2. eleme turundaki şansını artırıyor.

KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELİRLENDİ

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Riva’da kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu kura çekimi, takımların bir sonraki turda karşılaşacağı rakipleri belirleyecek.

ÖNEMLİ

