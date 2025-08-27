Derviş Değer’in Ölümü Soruşturuluyor

Olay, dün akşam saatlerinde Ofis Mahallesi’ndeki mezarlık çevresinde gerçekleşti. Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine hemen bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, darbedildiği tespit edilen Derviş Değer, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Değer, doktorların tüm çabasına rağmen hayata döndürülemedi. Değer’in cenazesi otopsi için Şırnak’a gönderildi. Bu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Yerde yatan kişinin durumu ihbar sonrası hızlı bir şekilde tespit edildi. Sağlık ekipleri olay yerine intikal eder etmez, hastanın durumu için gerekli müdahale yapmaya başladı. Yarar sağlanamayan Derviş Değer’in durumu, hastaneye sevk edilmeden önce kötüleşmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Derviş Değer’in ölümüyle ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Bu süreçte olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor. Olayın meydana geldiği yerin çevresinde yaşayanlar, polis ekiplerinin incelemelerini izliyor.