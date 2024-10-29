Dervişoğlu Bahçeli İle Tokalaştı: Gözler Onlarda

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı, kamuoyunda geniş yankı buldu. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili olarak “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, en sert şekilde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan tepki aldı.

DERVİŞOĞLU’NDAN SERT TEPKİ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’nin çağrısına yanıt verirken, partisinin grup toplantısında kürsüden idam ipi fırlattı. Dervişoğlu, “Bahçeli, Erdoğan’a ‘Ben asamadım, sen as’ demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as” diyerek sert bir tepki gösterdi.

MHP CEPESTEN SERT AÇIKLAMALAR

Dervişoğlu’nun kürsüden idam ipi fırlattığı anlar kısa sürede gündem haline geldi. MHP cephesinden ise bu olayla ilgili art arda sert açıklamalar yapıldı. MHP’nin karşı tepkileri, genel olarak Bahçeli’nin açıklamalarını destekleyen bir duruş sergiledi.

ANITKABİR’DE DİKKAT ÇEKEN AN

Tartışmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen tören sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, törenin ardından birbirleriyle tokalaştı. Bu anların görüntüleri gazetelerde ve sosyal medyada hızlıca yayıldı.