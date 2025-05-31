Dervişoğlu, Çiftçilerin Sorunlarını Dinledi

DERDİMİZ MİLLET, SORUNLARIMIZI ÇÖZMEK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bazı ziyaretler ve partisinin programları çerçevesinde bulunuyor. Dervişoğlu, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 26 Ekim 1993’te PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Neşe Alten’in kabrini ziyaret etti. Dervişoğlu, kabirlerin üzerine karanfiller bıraktı ve dualar okudu. Daha sonra, Şarköy’de esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Dervişoğlu, Tekirdağ il merkezindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına katıldı.

TRAKYA’DA HAVADAN VE ÇEVREDEN ÖNEMLİ SORUNLAR

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Trakya’daki hava ve çevre kirliliği üzerine konuştu. “Sorunun çözülmesi adına atılmış doğru bir adım yok. Bazı önemli sorunlar söz konusu olunca birileri kulaklarının üstüne yatıyor. Ama size söz veriyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm milletvekili arkadaşlarımız bu bölgede yaşanan çevre ve hava kirliliği ile ilgili Tekirdağlı gibi meclis kürsüsünde mücadele edecek. Dert sadece çevre ve hava kirliliği değil, plansızlıktan kaynaklanan sanayi ile tarımın birbirine entegre olmaması nedeniyle doğan birtakım olumsuzluklar da var. Bu alanda atılması gereken adımların sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

ÇİFTÇİLERİN DURUMU KÖTÜ

Çiftçilerle bir araya geldiğini belirten Dervişoğlu, “‘Çiftçilerin dertlerini dinledik, sorunlarını dinledik. Toprağı işlediklerinin karşılıklarını alamadıklarını gözlemledik. Bu sadece Tekirdağ ve Trakya’ya mahsus değil. Her yerde muzdarip çiftçilerimiz var. Eskiden bu durumlarla karşılaşırdık ama şimdi memnun olan tek bir çiftçiye rastlamadım. 23 yıldır bu ülkeyi yönetenler, doğru bir stratejik planlama yapmadıkları gibi çiftçinin zarar etmesine sebep olacak adımlar atıyorlar. Girdi maliyetlerini yükseltiyorlar, ürün fiyatlarını düşürüyorlar ve bu, gıda arz güvenliğini tehdit altına alıyor” dedi.

TÜRKİYE’YE GÜVEN AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Dervişoğlu, ekonomide Türk lirasının değer kaybettiğini söyleyerek, “Paramızın satın alma gücü her geçen gün azalıyor. Para, bir milletin ekonomisinin bayrağıdır. Para düşerse ekonomi ile o ülkenin bayrağı da düşer. Ekonomi bir bütündür ve ekonomik uygulamalar basit bir iş değildir. Ekonominin patronu güvendir. Ülkemizde hüküm süren hukuksuzluk ve adaletsizlik nedeniyle dışarıdan bakıldığında güven telkin eden bir ülke olarak görülmüyoruz. Türkiye’ye güvenmiyorlar çünkü yöneticiler hukukun üstünlüğü yerine, üstünlüğün hukuku anlayışını savunuyor. Hukuk ve adalet yoksa, hürriyet, refah, eşitlik ve özgürlüğün temin edilmesi mümkün değil. Hukuku ve adaleti hakim kılmak için çıktığımız yolculukta mutlaka zaferle ayrılmalıyız” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN’A GELSEN TEPKİLER

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis’in Fener Rum Patriği Bartholomeos’a İstanbul ve Trakya’nın Yunanistan’a dahil olduğu bir harita hediye etmesine tepki gösteren Dervişoğlu, “Yunan Genelkurmay Başkanı, Trakya ve İstanbul’u Yunan toprağı ilan ediyor. Ege’daki adalarımızı silahlandırdılar, ses çıkarmadılar. Ama bu hadsizliğe karşı Türk milleti asla sessiz kalmayacak” diye konuştu.