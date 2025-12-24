Dervişoğlu’ndan Uçak Kazası ve Terör Entegrasyonu Uyarısı

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki askeri heyetin yaşadığı uçak kazasında hayatlarını kaybettiğini hatırlattı. Konunun farklı yönleriyle inceleneceğini ve durum, zaman ve gelişmeler bakımından tartışılacağını vurgulayan Dervişoğlu, “Gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz. Konuyla ilgili spekülasyonlara zemin hazırlanmaması münasebetiyle yakın zaman içinde Türk milletini ve kamuoyunu tatmin edecek resmi açıklama yapılmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, kaza sonucunda yaşamını yitirenler için rahmet dilerken, ailelerine ve Libya halkına başsağlığı da iletti. Son grup toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten Dervişoğlu, bütçe görüşmelerinde “ret” oyu veren milletvekillerine teşekkür etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda partilerin sunduğu raporlara dönük eleştirilerde bulundu. “Ortada kısa tabirle, ‘5 benzemez’ vardır. Biri tuttuğu hortumu, fil zannediyor. Bir diğeri kuyruğunu, ötekiler de bacağını tarif ediyor. O fili doğru tarif eden ise sadece İYİ Parti olmuştur.” ifadesini kullanan Dervişoğlu, raporların değerlendirilmesi sırasında partisinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

PAZARLIK VE ENTEGRASYON ELEŞTİRİLERİ

Dervişoğlu, partilerin sunduğu raporlar arasında “Pazarlık yok” denilse de her aşamanın bir pazarlık olduğunu belirtirken, “Bölge” ve “millet” kavramlarının içeriğindeki eksikliklere dikkat çekti. Türkiye’deki teröristlerin durumunu örnek gösteren Dervişoğlu, “Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz. Bunun başka yolu yoktur.” görüşünü paylaştı. DEM Parti’nin raporunun kendilerini şaşırtmadığını da ifade eden Dervişoğlu, terör örgütü ile benzer taleplerin olduğunu vurguladı.

MHP VE CHK RAPORUNA YORUM

Dervişoğlu, MHP’nin raporunu değerlendirirken, “Belli ki kafaları hayli karışık. MHP Sayın Genel Başkanı, İmralı ulakları ne söylüyorsa, altına imza atarken, ortaya çıkan raporda ise İYİ Parti’nin ve benim sözlerimin altına imza atılıyor.” sözlerini kullandı. CHP ve Yeni Yol Partisi’nin raporlarını incelediklerini belirten Dervişoğlu, “Demokrasiyi bizzat tarumar edenlere yazılı olarak hatırlatmaktan öteye geçememişler.” değerlendirmesini yaptı.

YARGI PAKETİ TARTIŞMASI

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, “Af ve infaz olguları, bir cülus gibi dağıtılan kazan yemeği muamelesi görüyor.” dedi. Organize suç örgütleri ve masum vatandaşlar arasındaki dengesizliğe işaret ederek, “Bu paket, kimi koruyor? Toplumu mu yoksa suçu mu? Bu paket, kimi salacak, kimi paketleyecektir?” şeklinde sorular yöneltti.

ADALET VE EKONOMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Adaletin, suçluyu caydıracağını ve kurallara uyanı koruyacağını vurgulayan Dervişoğlu, “Suça ödül, temiz vatandaşa ceza veren hiçbir infaz anlayışını İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz ayrıca reddediyoruz.” ifadelerini kullandı. Açıklanan asgari ücretin insanları açlığa mahkum ettiğini belirten Dervişoğlu, adaletin olmadığı bir ülkede refah olamayacağına dikkat çekti.

İŞÇİ HAKLARI VE ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretin belirlenme sürecini eleştiren Dervişoğlu, işçi sendikalarının yer almadığı bir komisyonda ücretin belirlendiğinin altını çizdi. Açlık ve yoksulluk sınırlarının hayli yüksek olduğu Türkiye’de asgari ücretin bu kadar düşük olmasının bir utanç kaynağı olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Asgari ücretin 45 bin lira olması gerektiğini savunuyoruz.” dedi.

DEVLET GÜCÜ VE TEHDİTLER

Devletin gücünün sadece sınır korumakla değil, tehditleri zamanında teşhis edip caydırıcı bir irade ortaya koymakla ölçüleceğini belirten Dervişoğlu, “Son haftalarda yaşanan olayların, dünkü uçak kazasıyla ilişkilendirileceği aşikardır.” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetenleri bu vahim durumdan dolayı uyardı.