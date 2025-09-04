Dervişoğlu, Özel’i Ziyaret Etti Bugün

ZIYARETİN AMACI VE GÖRÜŞME SÜRECİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşme sonrası Özel ve Dervişoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, “Kuruluş haftamızın başlangıcında ziyaretimize geldiler. Ben nazik ziyaretleri için hem İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak hem de geçmişte Meclis’te aynı mevkilerde görev yaparken büyük bir dayanışma, dostluk, ağabey ve kardeş ilişkisi içinde bulunduğumuz Sayın Müsavat Dervişoğlu’na bir kez daha nezaketi için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KARARIN SEÇİM HUKUKUNDAN ETKİSİ

Özel, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, “Bize çok sayıda partilimizden mail, öneri geliyor. Diyorlar ki ‘Türkiye’de dünya kadar asliye hukuk mahkemesi var. Bunların her birine başvuralım. Birinden biri referandumdaki şaibeden dolayı referandumu iptal edebilir. Biz AK Parti’nin kazanmış olduğu tüm seçimler için, tüm asliye hukuk mahkemelerine birer dilekçe verelim.’ Madem bu iş yıllar sonra beyanla oluyor, Türkiye’deki rejim değişikliği bile geri dönebilir. Bu karar, Türkiye’deki seçim hukukunu yok sayan ve tüm asliye hukuk mahkemelerini Yüksek Seçim Kurulu’nun temyiz mahkemesi haline getiren bir karar olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Özel, İstanbul’daki mahkemenin bu gün ilçe seçim kurullarına CHP’nin yürüyüş takvimini durdurduğunu belirtti. “Aynen 19 Mart’ta harekete geçtikleri gibi birkaç gün kala harekete geçtiler,” diyerek ekledi ki, “İlçe seçim kurulları normal olarak şöyle düşünüyor: ‘Kongre takvimi durduysa bu takvimi işletmemiz ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni bir kararına bağlı.’ Biz de itiraz dilekçelerimizi Yüksek Seçim Kurulu’na vermek için hazırlık yapıyoruz.”

KAOTİK SÜRECİN SONUCU

Yargıdaki son gelişmelerin 15 Eylül’deki dava hakkındaki kanaatini değiştirip değiştirmediği sorusunu yanıtlayan Özel, “Benim değerlendirmem şu: Türkiye’de siyaset her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapabiliyor. Eğer mahkeme daha önceki kararlarını dikkate alırsa, 15’inde herhangi bir karar çıkmayacağını düşünüyorum. Bu durum, Türkiye için zorlu bir süreç yaratabilir. Kimseye bu kaotik süreci tetiklemesini tavsiye etmem.” dedi.

CESARET VE SORUMLULUK

Özel, daha önceki görüşmelerinde konuştuklarına dikkat çekerek, “Ankara’da bakan yardımcılığı gibi siyasi bir mevkiden İstanbul Başsavcılığı’na yollanmış görevlinin, sürecin ‘aferin budalası’ olduğunu söyledim. Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihine bu kadar karanlık bir leke düşürecek bir işe kalkışılmış olmak, büyük bir cesaret. Bu güvencesizlik sürecinde herkes risk altında kalacak,” dedi.

CHP’NİN GELECEĞİNE DAİR GÜVENCELER

Dervişoğlu, CHP’nin Türkiye için çok önemli bir parti olduğunu vurgulayarak, “CHP, Türkiye’nin ana muhalefet partisi olarak büyük bir potansiyelle temsil edilmektedir. Türkiye’nin geleceğinde CHP’nin birliği ve bütünlüğüne ihtiyaç var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendisi için kurulan bu tuzağa düşmeyeceği kanaatini taşıyorum.” şeklinde konuştu.