Derya Arhan, Yüksekova Spor’a Transfer Oldu

DERYA ARHAN YÜKSEKOVA SPOR KULÜBÜ’NE TRANSFER OLDU

Kadın futbolunun deneyimli oyuncularından Derya Arhan, Fenerbahçe’den Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’na transfer oldu. Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi, forma giyen Arhan, “Amacımız, buradaki seviyeyi bir üst seviyeye taşımak” şeklinde konuştu. TFF Kadınlar 1’inci Lig Şampiyonu olarak Süper Lig’e çıkmayı başaran Yüksekova Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü’nden bu transferi gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, takımı ziyaret etti ve Derya Arhan’ın takımda yer almasının ardından bu transferin önemine dikkat çekti.

FUTBOL MİLLİ TAKIMINA GİDEN YOL

Derya Arhan, futbola başlangıcını belediye spor düzeyinde yaptığını belirterek, “Futbola ilk olarak belediye sporda başladım. 13 yaşında katıldığım futbol köyü seçmeleriyle U15 Milli Takımı’na seçildim” dedi. Yaklaşık 12-13 yıldır milli formayı giyen başarılı savunma oyuncusu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde oynadığını hatırlatarak, “Son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nden Yüksekova Kadın Futbol Takımı’na transfer oldum” ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEFLER VE İŞBİRLİĞİ

Yüksekova Kadın Futbol Takımı’ndaki hedeflerini de dile getiren Arhan, “Amacımız, buradaki seviyeyi bir üst seviyeye taşımak. Takıma katkı sağlamak için de bu adımı atmak istedik. Umarım burada hep beraber iyi işler başaracağız” şeklinde ifade etti. Futbol kariyerinin başlangıcında mahallede abileriyle oynayarak başladığını belirten Arhan, mahalledeki bir spor kulübü yöneticisi sayesinde kadın futbol kulübüne kabul edildiğini ve şimdi yeni takımında seviyeyi yukarı taşımayı hedeflediğini vurguladı.