Derya Ayaydın, Fatih’te Ziyaretler Gerçekleştirdi

ZİYARETLERİN AMACI VE İÇERİĞİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Fatih Karaismailoğlu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Fatih ilçesinde bir dizi ziyaret yapıyor. Bu program çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ayaydın, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okula başlayacak olan çocuklara çanta hediye etti. Ziyaret sırasında, Ayaydın ve ekibi vatandaşların evlerine misafir olarak hane halkıyla sohbet ediyor ve onların talep ve beklentilerini dinliyor.

EĞİTİM DESTEKLERİNDEN GÜVENİLİRLİK VE SEVİYE YÜKSELTEN YATIRIM

Derya Ayaydın, “Eğitime yapılan her destek, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır” diyerek eğitim konusunun önemini vurguladı. Bunun yanı sıra Fatih ilçesindeki esnafları da ziyaret eden Ayaydın, onlar için hayırlı işler temennisinde bulundu. Gönül köprüsü kurmanın önemine değinen Ayaydın, “Her zaman milletimizin yanında, onların sesine kulak vererek hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Fatih İlçe Başkanı ve teşkilat mensuplarıyla yapılan ziyaretler, halktan yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşler aldı. Vatandaşların memnuniyeti, gerçekleştirilen bu ziyaretlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.