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Derya Ayaydın Vatandaşlarla Bayramlaştı

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Ramazan Bayramı öncesi Zeytinburnu’ndaki vatandaşlarla bir araya geldi. Burada çocuklara şeker dağıtan Ayaydın, vatandaşların bayramını kutlama fırsatı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Ayaydın, bayram coşkusuna ortak oldu.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI

Ayaydın, “Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. Ramazan ayının son gününde olunduğunu ifade eden Ayaydın, “Son oruçlarımızı da tuttuk, bugün de Zeytinburnu’na geldik. Burada halkımızla, milletimizle iç içe olarak bayramlaşmaya geldik. Yarın Ramazan Bayramı. Bu vesileyle başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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