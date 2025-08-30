Derya Baltalı, 30 Ağustos’u kutladı

MESAJ YAYIMLADI

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, bu özel günün sadece bir zafer olmadığını, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık kararlılığının, inancının ve dirilişinin sembolü olduğunu dile getirdi.

KALKINMA HEDEFLERİNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Başkan Baltalı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak kalkınma hedefleri için katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Baltalı, “30 Ağustos, yalnızca bir zafer değil; bir milletin bağımsızlık kararlılığının, inancının ve dirilişinin adıdır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak, bu eşsiz zaferin taşıdığı ruhla üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemizin kalkınma hedeflerine güç katmaya devam ediyoruz” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMUYORUZ

Derya Baltalı, mesajında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anarken, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gururla kutlandığını belirten Baltalı, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadesini kullandı.