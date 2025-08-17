Derya Bedavacı Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

ETKİNLİKLER İÇİN BÜYÜK İLGİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yıl düzenlenen 92’inci Turizm ve Ticaret Panayırı çerçevesinde sahne alan Derya Bedavacı, dinleyicilere unutulmaz bir gece sunuyor. Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Bedavacı, performansında en sevilen parçalarını seslendirerek Leylekkürü Fuar Alanı’nı hınca hınç dolduran binlerce izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.

SANATÇIYA YOĞUN İLGİ

Konserde Derya Bedavacı’nın sahne performansı ve şarkıları büyük beğeni topluyor. Katılımcılar, sanatçının her parçasına eşlik ederek bu unutulmaz geceyi birlikte yaşıyor. Derya Bedavacı’nın müziği ile etkinlik, izleyenlerden tam not alıyor.