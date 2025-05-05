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Derya Kunur, Türkiye Üçüncüsü Oldu

DERYA KUNUR İZMİR’DE BAŞARI GÖSTERDİ

Muşlu atlet Derya Kunur, 3 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşen 10 Bin Metre Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde sergilediği üstün performans ile Türkiye üçüncüsü oldu. Bu önemli etkinlikte Muş’u başarıyla temsil eden Kunur, elde ettiği sonuçla dikkatleri üzerine çekti.

AVRUPA YARIŞMALARINA KATILMA HAKKI KAZANDI

Dereceye giren sporcular, 24 Mayıs 2025 tarihinde Fransa’da düzenlenecek olan Avrupa 10 Bin Metre Yarışmaları’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti. Derya Kunur, bu uluslararası organizasyonda ülkemizi ve Muş’u gururla temsil edecek.

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