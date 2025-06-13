Derya Özdemir, Demet’in Ablasıdır

DERYA ÖZDEMİR’İN KİMLİĞİ VE KARIYERİ

Modellik ve dansçılık alanında kariyer yapmış olan Derya Özdemir, aynı zamanda ünlü oyuncu Demet Özdemir’in ablasıdır. Birçok kişi, Demet Özdemir’in ablası hakkında merak içinde. Peki, Derya Özdemir kimdir ve kaç yaşındadır? Derya Özdemir, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiş, daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. İstanbul’a taşındıktan sonra modellik ve dansçılık kariyerine adım atan Özdemir, ilk olarak “Çarkıfelek” programında Mehmet Ali Erbil ile tanıştıktan sonra Neşe Erbek Ajansı’na kaydolmuştur.

Derya Özdemir, kariyerine başladığı günden bu yana birçok katalog ve dergi çekiminde yer almış, reklam filmlerinde rol almıştır. 2004 yılında Mustafa Sandal’ın “İsyankar” isimli müzik klibinde performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu çalışma, onun sanat dünyasında tanınmasını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda farklı alanlarda da aktif olmasını mümkün kılmıştır.

DEMET ÖZDEMİR’İN VURGULADIĞI FEDAKARLIK

Demet Özdemir, bir röportaj sırasında ablasının hayatındaki önemli rolü ve ona olan katkılarını şu sözlerle belirtmiştir: “Bizimkiler boşanınca evin erkeği ablam oldu. Çok para kazanamamasına rağmen beni kolejde okuttu. Hem katalog çekimlerine gidiyordu hem dans ediyordu. Çift işte çalışarak baktı bize.” Derya Özdemir’in özverileri, Demet Özdemir’in kariyerinde de etkili olmaya devam ediyor.