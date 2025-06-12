Derya Özdemir, Demet Özdemir ile Paylaştı

DEMET ÖZDEMİR’İN ABLASIYLA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Eşraf Rüyada dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol oynayan Demet Özdemir, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafetiyle de sıkça gündeme geliyor. Sosyal medya üzerinde milyonlarca takipçiye sahip olan başarılı oyuncu, bu sefer özel hayatına dair yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerinde topladı. Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, kardeşiyle birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÖZDEMİR KARDEŞLERİN GÜZELLİĞİ

Özdemir kardeşlerin göz alıcı güzellikleri kısa sürede beğeni alırken, takipçiler Derya Özdemir’i bir kez daha merak etmeye başladı. Derya Özdemir, paylaşımlarının altına “Şanslı olduğum çok şey var ama sen hep ilk sıradasın. Çok güzel anılarımız var, nicelerine” notunu düştü. Bu içten ve duygusal ifadeler, takipçilerinin ilgisini çekti.

DERYA ÖZDEMİR’İN GEÇMİŞİ

Sosyal medyada büyük bir ilgi gören bu paylaşımın yanı sıra, Derya Özdemir’in geçmişine dair şaşırtıcı bir detay da ortaya çıktı. Takipçileri onu genellikle yalnızca Demet Özdemir ile birlikte çekilmiş fotoğraflardan tanıyor olsa da, 2004 yılında yayınlanan Mustafa Sandal’ın unutulmaz İsyankar klibinde rol aldığı anlaşıldı. Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, kardeşiyle birlikte paylaştığı bu yeni karelerle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.