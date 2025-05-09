Derya Pınar Ak Kimdir? 2003 İstanbul Doğumlu

GENÇ OYUNCU ARAŞTIRMALARI

Derya Pınar Ak hakkında Google’da “kaç yaşında”, “nereli?” gibi sorular yoğun şekilde aratılıyor. Başarılı oyuncunun biyografisi, dizilerdeki rolleri, fiziksel özellikleri ve kariyer basamakları genç izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, Derya Pınar Ak ile ilgili merak edilenler neler? İşte detaylar…

OYUNCULUK HAYATI VE ROLLERİ

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2018’de Ceylan Özgün Çelik’in yönettiği Cadı Üçlemesi 13+ adlı projeyle başlamıştır. Bu projede yer alan kısa filmle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşamıştır. 2020 yılında Hükümsüz dizisinde İnci Sefer karakteriyle dikkat çekmiştir. 2021’de Uzak Şehrin Masalı dizisinde Nisa Tekçe karakterini canlandıran Derya Pınar Ak, 2022’de Sevmek Zamanı adlı dizide Çiğdem rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. Prens adlı dijital platform dizisinde ise 2021-2022 yılları arasında Prenses Hasharia karakteri ile başarılı performanslar sergilemiştir.

SİNEMA KARİYERİ VE YER ALDIĞI PROJELER

Sinemada ise başarılı kadın yönetmenlerden Selcen Ergun’un yönettiği Kar ve Ayı (2022) filminde başrol İmre karakterine hayat vermiştir. 2023’te ise Adım Farah dizisinde Gönül Koşaner karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Güzelliği ve yeteneği ile dikkat çeken Derya Pınar Ak, hem sinema hem de televizyon projelerinde kendine özgü tarzı ve oyunculuğu ile öne çıkmaktadır.