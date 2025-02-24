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Derya Şensoy’dan Sosyal Medyada Aşk İlanı

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DERYA ŞENSOY’UN YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi projelerle tanınan oyuncu Derya Şensoy’un yeni bir aşkı olduğu ortaya çıktı. Uzun bir süredir kendisi gibi bir oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile anılan Şensoy, sosyal medya üzerinden aşkını resmi olarak ilan etti.

ATİNA TATİLİNDEN ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

35 yaşındaki Derya Şensoy, Atina’da geçirdiği tatilinde çekilen romantik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında Burak Altındağ’ın da bulunduğu anları paylaşan Şensoy, “Burak’ın ani bi kararla Atina tatilimize katılması dump’ı” notunu düştü. Aynı zamanda, Yağız Can Konyalı ile olan aşk dolu pozlarını da takipçilerine sundu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Bu paylaşımlar, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılaştı ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İlişkilerini herkesle paylaşan Şensoy ve Konyalı çifti, takipçilerinden birçok güzel yorum aldı. Ziyaretçiler, “çok yakışıyorsunuz” ve “güzel bir çift olmuşsunuz” gibi ifadelerle destek verdi.

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