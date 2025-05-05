Derya Uluğ, Tacizcilere Artık Sessiz Kalmak İstemiyor

Derya Uluğ’un Konserden Sonra Yaşadıkları

Şarkılarıyla herkesin gönlünde yer edinen Derya Uluğ, verdiği konserin ardından yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı, bir süredir uğradığı tacizi ve yaşadığı korku dolu anları samimiyetle dile getirdi. Uluğ, 1,5 yıldır tehditler alan birinin, elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yakınında dolaştığını duyurdu.

Korkuyla Geçen Bir Konser

Derya Uluğ’un yaşadığı olaylar, sosyal medyada büyük yankı buldu. Uluğ, “Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır Asil’i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen… Bu şahıs, İzmir’deki sahneme gelip dibimize girdi” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı, tüm bu yaşananlara rağmen konsere çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Duyduğu Korku ve Üzerine Gidilecek Adımlar

Uluğ, açıklamalarının devamında, “Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hala dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz” şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı, artık daha fazla ses çıkarmak ve korkmamak istediğini vurgulayarak, bu durumun normal olmadığını ifade etti.