Deskar Teknik Yangın Güvenliği Zirvesi Düzenledi

KÜRESEL VİZYON: YANGIN GÜVENLİĞİ ZİRVESİ

Deskar Teknik, küresel hedefleri doğrultusunda kayda değer bir etkinlik gerçekleştirdi. “Hayatları Koruma, Medeniyeti Miras Alma” temasıyla düzenlenen yangın güvenliği zirvesi, İstanbul’un önde gelen otellerinden Swissotel’de yapıldı. Avrupa ile Asya’nın kavuşum yerinde, Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde düzenlenen bu etkinlik, sektördeki önemli firmalardan NM Fire ile ortaklaşa gerçekleşti. Bu özel lansmanda, Deskar Teknik ve NM Fire, yangın güvenliği alanındaki başarılarını ve liderliklerini kutladı.

SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİREN ETKİNLİK

Deskar Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Kargün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, Türkiye’nin dört bir yanından projeci, danışman, yatırımcı ve inşaat firmaları ile alanında uzman üst düzey itfaiye yetkilileri katıldı. Modern ve yenilikçi yangın pompa sistemleri üzerine değerli görüşlerin paylaşıldığı bu zirve, sektöre yeni bakış açıları kazandırarak güvenlik ve sürdürülebilirlik anlayışını ön plana çıkardı.

KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK

Deskar Teknik ve NM Fire, yalnızca günümüz projelerine değil, kültürel miras ile endüstriyel güvenliği koruyacak çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu iş birliği, her projede dayanıklılık ve güvenliği öne çıkararak geleceğin büyük projelerinde yer almayı amaçlıyor. İstanbul’daki bu etkinlik, her iki şirketin küresel çapta dikkat çekici projelere olan kararlılığını ve sektördeki liderliklerini bir kez daha gösterdi.

LEADERSHIP VE İŞ BİRLİĞİ

Sabri Kargün ve ChunGuang Tong’un liderliğinde, güçlü iş birliği anlayışıyla hareket eden Deskar Teknik ve NM Fire, sektördeki tüm paydaşlarla birlikte güvenli ve sürdürülebilir projeleri şekillendirmeye devam ediyor. Deskar Teknik, güvenlik çözümleri alanındaki liderliğini sürdürürken, mevcut olarak NM Fire’ın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak önemli bir konumda yer alıyor. Deskar Teknik’in etkili organizasyonu ve Sabri Kargün’ün vizyoner liderliği, firmanın sektördeki başarısını güçlendiriyor.

YENİ GELİŞMELER VE İNOVASYON

Etkinlikte önemli bir konuşma gerçekleştiren NM Fire Avrupa ve Orta Doğu Satış Müdürü Sayın ChunGuang Tong, sektördeki yenilikler ve yangın güvenliği sistemlerinin son gelişmeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sayın Tong, Çin’den Türkiye’ye gelerek, global pazarda öncü olan NM Fire’ın yangın güvenliği alanındaki yenilikçi çözümlerini ve uygulama stratejilerini paylaştı. Bu zirve, sektördeki önemli isimleri bir araya getirerek iş birliğinin gücünü bir kez daha kanıtladı.