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Dessers, Galatasaray’ın Transfer Hedefinde

TRANSFER HEDEFİ OLARAK DESSERS

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk’un transfer listesinde bulunan Nijeryalı futbolcu Cyriel Dessers, Fenerbahçe’nin Rangers’e karşı oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta dikkat çekici bir performans sergiledi.

Rangers, Kadıköy’deki mücadelede Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Dessers, bu performansıyla maçın adamı oldu. Ancak, Dessers maçın 53. ve 60. dakikalarında Fenerbahçe’ye karşı iki gol daha attı fakat bu goller VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

30 yaşındaki forvet, bu sezon boyunca görev aldığı 43 maçta 22 gol ve 7 asistlik bir performans sergiliyor. Dessers, Nijerya Milli Takımı’nda Galatasaray’ın kiradaki golcüsü Victor Osimhen ile birlikte zaman zaman forma şansı buluyor.

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