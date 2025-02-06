Destek Faktoring Borsaya Yükselişle Giriş Yaptı

İLK İŞLEM GÜNÜNDE YÜKSEK AÇILIŞ

Destek Finans Faktoring AŞ’nin hisseleri, ilk işlem gününde tavan fiyattan başladı. Şirket payları, Yıldız Pazar’da “DSTKF.E” kodu ile işlem görüyor. Halka arzı yapılan paylar 46,98 TL’den satışa sunuldu ve açılışta %9,94 artış göstererek 51,65 TL seviyesine ulaştı.

YATIRIMCILAR İÇİN KAZANÇ FIRSATI

Şirketin yüksek bir başlangıç göstermesi, yatırımcılar arasında ilgiyi artırıyor. Bu durum, Destek Finans Faktoring AŞ’nin piyasalardaki performansına olan güveni pekiştiriyor. Açılışın ardından gelen bu olumlu tepki, şirket hisseleri için bir kazanç fırsatı sunabiliyor.